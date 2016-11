Jahtikausi on sujunut vauhdikkaasti

LEMI Korttipakka on pöydällä Uimin Erän metsästysmajalla. Pelikortit eivät ole tuvassa pelaamista varten, vaan niistä katsotaan passipaikat.

– Ykkösellä saa ykköspaikan, jahtipäällikkö Ari Kinttu selventää.

Uimin Erä on hieman yli sadan jäsenen lemiläinen metsästysseura, joka perustettiin vuonna 1961.

Tämän syksyn hirvijahti alkoi 15.lokakuuta ja sai liikkelle 27 metsästäjää. Ajomiehenä oli yksi nainen, seuran puheenjohtajan Valto Sairan miniä Sari Saira.

Ensimmäistä kaatoa ei tarvinnut odottaa pitkään.

– Puoli tuntia siitä, kun ajo lähti, emä tuli kahden vasan kanssa minun eteeni. Ammuin toisen vasoista, Valto Saira raportoi.

Puheenjohtaja arvelee kellistäneensä jahtiurallaan parisenkymmentä hirveä.

Jahtionnea on ollut myös naapuriyhdistyksen puolella.

– Savitaipaleen yhteislupa-alueella viidestoista lokakuuta aloitettu jahti on sujunut vauhdikkaasti ilman suurempia kommelluksia. Viimevuotinen kaatomäärä täyttyi kahdessa viikossa ja tällä hetkellä jahti on lopuillaan, Jarno Inkilä selvittää.

Inkilä on yhteislupa-alueen luvansaaja alueella, johon kuuluu 12 metsästysseuraa. Lupa on suurin Savitaipaleen-Suomennimen riistanhoitoyhdistyksen neljästä yhteisluvasta.

- Alueelta on kaadettu 44 aikuista ja 78 vasaa. Aikuisista puolet on uroksia, Inkilä mainitsee.

Inkilän mukaan suursarvisia uroksia pyrittiin säästämään ja yli kymmenpiikkisiä kaadettiin ainostaan etukäteen suunnitellut kolme kappaletta.

– Kaikki seurat saivat haluamansa lupamäärän ja lupien käyttöaste on korkea eli 92 prosenttia. Muutama lupa jätettiin varmuuden vuoksi pankkiin.

Jarno Inkilän mielestä Savitaipaleen hirvikanta on korjaantunut viime vuosien taantumasta ja hirvien määrä on hyvä.

– Tähän on syynä seurojen poikkeuksellisen hyvä sitoutuminen hirvikannan koon arviointiin, verotussuunnitteluun ja käytännön metsästyksen toteuttamiseen. Vuosien kova työ on tuottanut tulosta, josta tällä hetkellä nautitaan.

Hirvijahtikausi jatkuu vuoden loppuun.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue aiheesta lisää torstain 1. joulukuuta Länsi-Saimaan Sanomista.