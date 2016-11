Sisäilmaongelmien syyt selvitettävä

Viikoittain olemme saaneet lukea uusista sisäilmaongelmista. On raportoitu terveysvaikutuksia, mutta sisäilmaongelmien syiden selvittäminen on jäänyt vähemmälle.

On tärkeätä selvittää kosteusvaurioiden perimmäiset syyt, niin sanotut juurisyyt, ettei vain korjata seurauksia ja ongelmat jatkuvat korjaustenkin jälkeen.

Riskirakenteiden ja muiden kosteusvaurioita aiheuttavien tekijöiden tunnistamisessa ja korjaamisessa auttavat havainnolliset Hometalkoot -sivustot (www.hometalkoot.fi).

Kullakin rakentamisen vuosikymmenellä on ollut omat riskirakenteensa ja lisäksi materiaalien sekä teknisten järjestelmien kunto huononee ajan myötä.

Riskirakenteista esimerkkejä ovat tasakatto ja toimimaton veden poisto sieltä ja valesokkeli, jossa kosteus helposti siirtyy maasta seinien alajuoksuihin, kevytrakenteiset kylpy- ja pesutilat sekä eristämättömät tuuletus- ja ilmanvaihtoputket ullakolla.

Niissä lämmin ilma kohtaa kylmän pinnan ja muodostuu vesipisaroita, jotka sitten kastelevat ullakon lämmöneristeet.

Kosteusongelmia kellarikerroksiin aiheuttavat myös salaojien puuttuminen tai niiden toimimattomuus ja sadevesien kertyminen sokkelin vierustoille.

Rossipohjien ryömintätiloihin on voinut jäädä humusmaata ja rakennusaikaista puutavaraa, joka kostuu siellä ja lahoaa ja homehtuu. Jos nyt ilma pääsee virtaamaan maavaraisesta alapohjasta huonetiloihin, tuo se mukanaan hajuhaittoja ja epäpuhtauksia.

Salaojilla, kattomateriaaleilla, putkistoilla, lattiakaivojen liitoskohdilla, laasti- ja silikonisaumoilla sekä läpivienneillä kaikilla niillä on parasta ennen päivänsä.

Kosteusvaurioita ullakolla on aiheutettu myös lämmöneristyksen lisäyksen yhteydessä, jos lämmöneriste on laitettu kiinni kattorakenteeseen ilman tuuletusrakoa.

Kosteusvaurioita ja sisäilmasto-ongelmia voivat aiheuttaa siis moninaiset syyt, joista vain osa on kuvattu edellä.

Kun listaan lisätään vielä rakennusaikainen rakenteiden ja eristevillojen kastuminen, niin tarvittavat toimenpiteetkin voivat olla suojaamista, poistamista, vaihtamista, lisäämistä tai esimerkiksi uusimista.

Nyt riskirakenteita ja muita kosteusvaurioita aiheuttavia tekijöitä tunnistamaan ja korjaamaan vaikka remonttilainalla ennen mittavampien korjaustarpeiden ja terveyshaittojen ilmaantumista.

IRMA WELLING

FT, Lemi