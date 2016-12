Isän rooli jää kentän laidalla taka-alalle

SAVITAIPALE Ville Kilkkinen on tuttu näky savitaipalelaista junioriurheilua seuraaville.

Kilkkinen valmentaa Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) salibandy- ja jalkapallojunioreita ja on mukana myös Savitaipaleen Liikuntaseuran toiminnassa ohjaajana.

Viime lauantaina Kilkkisen päivä kului Imatran urheilutalolla F1-juniorien salibandyturnauksessa.

– Pelillisesti meillä meni ihan hyvin, vaikka kaksi peliä hävittiinkin, Kilkkinen tuumaa.

F1-juniorit ovat 2007 syntyneitä eli yhdeksänvuotiaita, mutta useilla joukkueilla on porukoissaan myös nuorempia pelaajia.

– Niin on meilläkin. Nuoremmilla pelikäsitys on vielä hyvin erilainen ja se näkyy pelissä, Kilkkinen kertoo.

Kilkkinen innostui juniorivalmentamisesta samaan tapaan kuin moni muukin, omien lasten kautta. Ja lasten harrastuksesta tulee nopeasti myös isän harrastus.

– Vapaa-ajalla riittää kyllä tekemistä. Sen verran paljon itse asiassa, että nyt oli pakko jättäytyä pois tenniskuvioista ja kyläyhdistystoiminnasta, Kilkkinen sanoo.

Omien lasten valmentamista Kilkkinen pitää haastavana. Vaikka isän rooli jääkin kentällä taka-alalle, kokonaan se ei häviä.

– Omiin lapsiin suhtautuu aina kriittisemmin ja heiltä myös vaatii enemmän, Kilkkinen kertoo.

Myös leipätyötään Kilkkinen tekee lasten ja nuorten parissa. Hän työskentelee kuraattorina Taipalsaaren kunnan alueella ja kristillisessä koulussa Lappeenrannassa. Työnantaja on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

– Tehtäväni on auttaa lapsia ja nuoria koulunkäynnissä sosiaalityön näkökulmasta. Jos on haasteita koulunkäynnissä tai esimerkiksi ulkopuolisuuden tunnetta, Kilkkinen kertoo.

Käynti kuraattorilla on vapaaehtoista. Kilkkinen korostaa, että hänellä ei ole tarjota ongelmiin ihmepillereitä tai taikatemppuja. Asiat korjaantuvat harvoin vain yhdellä käynnillä, vaikka niin joskus helposti oletetaan.

– Onneksi monet tulevat omasta tahdostaan myös takaisin, Kilkkinen summaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue aiheesta lisää torstain 1. joulukuuta Länsi-Saimaan Sanomista.