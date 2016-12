Lemin vanha pappila virittäytyi joulutunnelmaan

LEMI Vanhan pappilan joulu avautui marraskuun viimeisellä viikolla. Viime vuonna aloitettu perinne avaa pappilan taas ihasteltavaksi jouluasussa.

Mitä kaikkea tämän vuoden vanhan pappilan joulussa on luvassa, Lemin vanhan pappilan info-opas Marjo Nisonen?

– Tänä vuonna meillä on muun muassa myynnissä jouluisia tuotteita edellisvuoden tapaan. Meiltä löytyy niin leivonnaisia, käsitöitä kuin jouluisia koristeitakin pukinkonttiin. Uutuutena tänä vuonna ovat luontaistuotteet sekä jauhot, jotka ovat valikoimassamme nyt.

Mistä idea vanhan pappilan jouluun lähti alkujaan?

– Siitä, että halusimme hyödyntää pappilaa myös näin hiljaisempien talvikuukausien aikaan. Ennen joulumyyjäisiä on pidetty Lemin koulukeskuksessa. Nyt pappilassa saamme pidettyä joulumyyjäisiä keskiviikosta sunnuntaihin aina 18. joulukuuta saakka.

Millaista oheisohjelmaa vanhan pappilan joulu tarjoaa?

– Tänä vuonna oheisohjelmaa on parissakin osassa. Esimerkiksi 9. joulukuuta on luvassa joulutunnelmia runojen ja musiikin voimin. Tänä vuonna runoja esittäävät harrasterunoilijat. Lisäksi ennen vanhan pappilan joulun sulkemista 17.-18. joulukuuta täällä ovat paikan päällä myös joulupukki ja -muori.

Miltä näyttää joulun jälkeinen aika vanhassa pappilassa?

– Sydäntalvella varmasti on aikoja, jolloin pappila on kiinni ja tulee olemaan poikkeuksellisia aukioloja. Itse pidän muun muassa kesäloman tammikuun puolella. Jos siirretään katsetta jo ensi kesään, niin se näyttää todella hyvältä.

Meillä on vain muutamia huoneita vapaana, mutta uskon, että nekin tullaan tässä varaamaan näyttelytiloiksi ennen kesää. Suurin osa näyttelytiloista varattiin jo viime kesänä.

KATARIINA AUVINEN

