Valokuituverkon rakentaminen on alkamassa Lemillä ensi keväänä

LEMI Valokuituyhtiö Saimaan Kuitu Oy:n omistajakunnat Savitaipale ja Taipalsaari ovat sopineet Lemin kunnan kanssa sen mukaantulosta Saimaan Kuidun osakkaaksi.

Lemistä kunnasta tulee tasavertainen Saimaan Kuidun osakas heti, kun patentti-ja rekisterihallitus on vahvistanut Saimaan Kuidun osakeannin Lemin kunnalle.

Saimaan Kuidun tavoitteena on hakea heti tammikuun 2017 alussa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) EU:n maaseuturahaston tukea valokuituverkon rakentamiseksi ensivaiheessa Lemin kirkonkylän, Iitiän ja Kuukanniemen alueille.

Samaan hakemukseen liittyy myös Taipalsaaren Merenlahden alue. Jos hakemus hyväksytään, niin tavoitteena on aloittaa valokuituverkon rakentaminen Lemillä jo ensi keväänä.

Savitaipaleella ja Taipalsaarella valokuituverkon maarakentaminen pysähtyy aikaisen talven takia, mutta rakentamista jatketaan heti keväällä roudan sulamisen jälkeen. Talven aikana työt jatkuvat valokaapeleiden jatkamisella ja valokuituliittymien käyttöönotoilla.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt lähes 1 000 asiakasta. Keskimäärin liittyjämäärä on 50–80 prosenttia rakennettujen alueiden kotitalouksista.

