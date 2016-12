Kiitos Paukkulan tyttöjä tunnistaneille

Noin kuukausi sitten pyysin Länsi-Saimaan Sanomien lukijoilta apua noin vuonna 1930 otetun valokuvan tyttöjen tunnistamisessa.

Kaikki tytöt on nyt tunnistettu, viimeinen puhelinsoitto tuli Lappeenrannasta viime lauantaina. Useimmat tiedot tulivat kyllä Paukkulan nykyisiltä tai entisiltä asukkailta.

Tunnistaminen vei aikaa, koska lähdin siitä, että jos tytön tunnistaa kaksi henkilöä, henkilöllisyys on varma. Yhdelle tytölle löytyi vain yksi tunnistaja.

Miten on mahdollista, että 1930-luvulla parhainta nuoruuttaan eläneitä tyttöjä ei enää muistettu? Selitys on ilmeisesti se, että kaikki nämä nuoret ihmiset olivat lähdössä etsimään onneansa maailmalta ja olivat päättäneet valokuvauttaa itsensä yhteisessä kuvassa muistoksi.

Lähtönsä jälkeen he olivat Paukkulan kujalla vain satunnaisia kävijöitä, eivätkä heitä nuoremmat enää oppineet heitä tuntemaan.

Mutta vakavasti he kuvanoton ottivat. Paja-ahon tyttärilläkin oli helmet kaulassa ja korkokengät.

Kiitos kaikille, jotka auttoivat kuvan henkilöiden tunnistamisessa.

Nyt se kertoo jotain Paukkulan elämästä Loikosen Paukkusten sukukirjassa.

KIRSTI PAUKKUNEN-JÄMSÉN