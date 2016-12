Itsenäisyyttä juhlitaan sanoin ja sävelin

Itsenäinen Suomi täyttää 99 vuotta ensi tiistaina 6. joulukuuta. Itsenäisyyspäivää juhlitaan varsin perinteisin menoin.

Savitaipaleella päivä alkaa sanajumalanpalveluksella kirkossa kello 10. Tämän jälkeen on vuorossa kunniakäynti sankarihaudoilla.

Itsenäisyyspäivän juhla järjestetään koulukeskuksen auditoriossa. Juhlinta alkaa kahvitarjoilulla koulun ruokalassa kello 11–12. Kesällä Savitaipaleen Taneliksi ja Charlotaksi valitut Heikki Hytti ja Terttu Kultanen aloittavat juhlan auditoriossa harmonikan ja laulun voimalla kello 12.

Tämän jälkeen maakuntasuunnittelija ja historioitsija Anu Talka pitää juhlapuheen. Kuntaa pitkään palvelleet kukitetaan ja noin kello 12.30.

Juhla päättyy kansanmusiikkiyhtye Roihun noin 40 minuuttia kestävään konserttiin. Roihun musiikki on nykykansanmusiikkia ja pääosin heille sävellettyä. Yhtyeen perustaja ja ohjaaja on monitoiminen musiikin ammattilainen Sari Kaasinen.

Myös Lemillä juhlinta alkaa kirkonmenoin. Jumalanpalvelus on kirkossa kello 10 ja tämän jälkeen kahvit Lemin koulukeskuksessa kello 11–12.

Itsenäisyyspäivän juhla alkaa koulukeskuksessa kello 12. Juhlapuheen pitää Lemin kunnan entinen hallintojohtaja Markku Peutere. Kello 17 lähtee liikkeelle soihtukulkue kirkon pihalta.

Kulkueen päätteeksi Lemin urheilukentällä järjestetään ilotulitus noin kello 18 alkaen.

Taipalsaarella juhla ja kahvitukset pidetään seurakuntatalolla kello 11.30 alkaen.

Ennen juhlaa on ohjelmassa sanajumalanpalvelus kirkossa kello 10, jonka jälkeen tehdään kunniakäynti sankarihaudoilla.

Tervehdyssanat lausuu Taipalsaaren Kippari Eero Juntunen ja Markus Leivo laulaa Aure Niivan säestyksellä.

Juhlapuheen pitää kunnallisneuvos Tuure Westinen. Lisäksi Taipalsaaren Sotaveteraanit jakavat tilaisuudessa ansiomerkit.

Suomenniemellä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus on kirkossa kello 10. Tämän jälkeen ohjelmassa ovat seppeleenlasku sankarihaudoille sekä itsenäisyyspäiväjuhla seurakuntakodissa.

