Maanantaina 5. joulukuuta aamupäivällä alkanut puuskainen tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja Länsi-Saimaan alueella, kertoo Lappeenrannan Energiaverkot Oy.

Sähkökatkoja on ilmennyt Lappeenrannan Energiaverkkojen toimialueella Lappeenrannan lisäksi myös Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Kello 14 sähköttä oli reilut 400 asiakasta.

Energiaverkkojen käyttökeskuksesta kerrotaan, että puuskaisen tuuliennusteen jatkuessa iltaan saakka ainakin yksittäisiä katkoja saattaa ilmetä vielä lisää.

– Hetkellisesti päivän aikana on ollut sähköttä useita satoja asiakkaita. Vikoja korjataan sitä mukaa, kun niitä ilmenee, tiedottaja Kirsi Ojapelto selventää.

Sähköhäiriöiden tilannetta voi seurata Lappeenrannan Energian verkkosivujen sähkön häiriökartalta.

Tarvittaessa sähkökatkotilanteesta tiedotetaan lisää myöhemmin.

MATIAS LÖVBERG

