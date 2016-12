Imatra ei unohdu

Valoisa joulun odotus vaihtui synkkyyteen sekä syvään suruun ja järkytykseen Imatralla. Koskenpartaan kävelykadulla viime viikonloppuna tapahtunut kolmoissurma oli jotain niin brutaalia ja käsittämätöntä, että toipuminen siitä kestää vielä pitkään. Arjen pienet murheet ovat nyt toissijaisia.

Järjetön väkivallanteko on koskettanut koko Suomea. Asiantuntijat pitävät sitä Suomen oloissa varsin poikkeuksellisena. Tekotapa ja epäillyn käytös tekevät murhenäytelmästä entistä pelottavamman. Surun ja järkytyksen lisäksi moni myönsi viikon kuluessa tuntevansa nimenomaan pelkoa.

Tunne on ymmärrettävä. Surmat tapahtuivat yleisellä paikalla juhlakauden aikana ja poliisin mukaan uhrit valikoituivat sattumanvaraisesti. Lisäksi teosta epäillyn imatralaismiehen käytös on ollut tapahtumayöstä lähtien kylmäävää.

Tätä kirjoitettaessa mies ei ole suostunut puhumaan poliisille käytännössä mitään, joten teon motiivia ei varmuudella tiedetä. Poliisilla on esitutkinnan perusteella kuitenkin se käsitys, että tekoon ei liity poliittisia tai ideologisia motiiveja. Poliisin mukaan on todennäköistä, että taustalla on lähinnä syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä syitä.

Suomen on tapahtuneesta huolimatta muistutettu olevan turvallinen maa. Mahdollisesti yksi maailman turvallisimmista.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan (ES 6.12.) tehokkaimpia keinoja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja yhä parantamiseksi on vieläkin parempi tiedonkulku. Syrjäytyneet kansalaiset on löydettävä entistä tehokkaammin. Kun kenenkään pään sisään ei pääse, oireilevasta häiriökäyttäytymisestä ilmoittamisen kynnys on saatava mahdollisimman matalalle.

