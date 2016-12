Kansan tietäjä kotikonnuilla

SUOMENNIEMI Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ylivahtimestari Kimmo Hällback kiiruhti itsenäisyyspäivänä virantoimitukseen toimialueensa itäisimpään kolkkaan Suomenniemelle.

Hetki ennen juhlan alkua hän pystytti siniristilipun jalustaansa seurakuntakodilla.

– Tänään ei virkatoimia ole muualla kuin Suomenniemellä, joka tuli vuonna 2013 osaksi aluettamme. Vaikka tämä on pieni paikkakunta, jolla on omat tapansa, on sen henki hyvin voimakas, vahvempi kuin muilla liittyneillä seurakunnilla, Hällback kehui.

Suomenniemen itsenäisyyspäivän tarjoilusta vastasivat martat, jotka ovat Suomenniemellä tasavaltaa vanhempi yhteisö. Kansallisruoaksi ehdotettua karjalanpiirakkaa ei pöydässä näkynyt, vaan toinen, äskettäin kuolleen toimittaja Ilkka Malmbergin ehdokkaan, pitsan piirakkamainen muunnos.

– Täytyy tunnustaa, että karjalanpiirakka ei ole koskaan ollut suosikkini. Puuro ja leipä ei ole hyvä yhdistelmä, tuumasi keittiössä hyörinyt Maija Kähkönen.

– Itsenäisyyspäivä on minulle hyvin tärkeä, koska sen hinta on ollut korkea kuten sankarihaudoilla näkee, juhlaemäntä muistutti.

Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtaja Risto Korhonen vertasi Suomenniemen Mikkeliin liittämisen jälkeistä aikaa talvisodan päiviin.

– Samaa sitkeyttä ja jopa itsepäisyyttä siellä on tarvittu, että olemme paikkamme ansainneet. Koko ajan käydään taistelua siitä, että peruspalvelut saamme omalta paikkakunnalta, Korhonen huomautti.

Juhlakahveja keitteli Outi Saalasti, joka kuuluu edelleen Suomenniemen marttoihin, vaikka asuu Mikkelin kantakaupungissa.

– Lapsuuden kodin maisemat ja henki ovat minulle edelleen tärkeät. Äitini, kirjastonhoitaja Ilta Saalastin opetuksia muistan edelleen, Outi Saalasti mainitsi.

Tuttu radioääni kuului nyt Suomenniemen eetterissä. Vihdoin juhlapuhujaksi oli saatu arkistotutkija Juha Nirkko, jonka asiantuntijuutta kysytään juhlapäivien kynnyksellä.

– Olen kovin kansallismielinen, sillä työskentelen Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa ja olen kotoisin Suomenniemeltä, joka tunnetaan myös koko maan nimenä esimerkiksi lauluissa, arkistotutkija tuumasi.

