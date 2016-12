Kirkonkylällä on taas kaksi kauppaa

SAVITAIPALE Kirkonkylällä on jälleen kaksi päivittäistavarakauppaa, kun Savitaipaleen uusi K-Market avasi ovensa viikko sitten.

– On hyvä, että olemme päässeet vaikuttamaan valikoimaan ja pääsemme tarjoamaan myös paikallisia tuotteita yhteistyökumppaneiden kautta, kauppiaspariskunta Tero ja Saija Kiiski kertoivat avajaispäivänä.

Kiisket pitävät etunaan palvelutiskiä ja käyttötavaraosastoa, joka on poikkeuksellisen suuri esimerkiksi kaupunkimarketteihin verrattuna.

Naapurissa sijaitsevan Savitaipaleen S-marketin marketpäällikkö Marjo Virtanen toivottaa Kiisket tervetulleiksi kaupantekoon. Hänen mukaansa erityisen kovaa kilpailua ei ole odotettavissa eikä K-Marketin avaaminen juuri vaikuta päivittäiseen toimintaan.

– Onhan täällä ollut aiemminkin kaksi kauppaa. Minun aikanani jopa kolme, Virtanen sanoi.

– Kun olimme nyt ainoana auki kahden kuukauden ajan, kävi selväksi, että täällä on enemmänkin jaettavaa. Itse savitaipalelaisena näen, että on pelkästään hienoa, kun jotain uutta tapahtuu, Virtanen jatkoi.

Virtasen mukaan kirkonkylän kaupoilla on hiukan erilainen konsepti.

– He luottavat palvelutiskiin ja käyttötavaroihin, me pysyvästi edullisiin hintoihin. Meille palvelutiskiä ei ole tulossa, Virtanen kertoi.

