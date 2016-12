Savitaipaleen uusi kuntastrategia kiteytyy sydämeen, sopuun ja sisuun

SAVITAIPALE Sydämellä, sovussa ja sisulla. Näihin sanoihin kiteytyy Savitaipaleen uusi kuntastrategia, jota kutsutaan Savitaipaleen salaisuudeksi.

Kunnan kanssa Savitaipaleen salaisuuden luoneen Kissconsulting -konsulttiyhtiön toimitusjohtaja Maarika Mauryn mukaan uusi strategia työstettiin eri lähtökodista kuin yleensä on tapana.

– Usein kuntastrategiat ovat pitkiä ja puisevia. Tutkimuksen mukaan ne jäävät myös ihmisille tuntemattomiksi, Maury perustelee.

Kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärven mukaan uusi strategia on herättänyt positiivisia tuntemuksia. Se on tuntunut sellaiselta, joka on muistettavissa ja ymmärrettävissä, mutta on ollut myös sisällöllisesti houkutteleva.

– Vaikka ilmaisu on yksinkertainen, Savitaipaleen salaisuudeksi kutsuttu paketti sisältää kuitenkin selkeän muutos- ja läpivientipolun, kunnanjohtaja sanoo.

Kunnan tiedotteessa vakuutetaan, että uusi strategia ei ole pelkästään kunnan työntekijöitä varten, vaan se on kaikkien kuntalaisten yhteinen asia.

Sydämellä-sana sisältää välittämisen ja halun auttaa. Sopu puolestaan kuvastaa yhteistyötä, jota jokainen kuntalainen voi tehdä niin työkaverin, asiakkaan, työkaverin tai ystävän kanssa.

– Monesti kuntien toiminnassa paljon siiloja. Tarkoituksena on kaataa raja-aitoja ja työskennellä keskenämme yli roolien, toimialojen ja naapurikuntien kanssa, Iso-Mustajärvi linjaa.

– Savitaipale on tunnettu myös sisustaan. Savitaipaleella ja savitaipalelaisilla on sisua ja peräänantamattomuutta, jolla asiat mahdollistuvat. Sitkeydellä saamme aikaan tuloksia ja menestystä, Iso-Mustajärvi perustelee strategian kolmatta sisu-sanaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi