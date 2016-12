Vesijohtoputkien korjausta ei päästy aloittamaan tänä vuonna

LEMI Pari viikkoa sitten perjantaina Lemin kirkonkylältä ja Kuukanniemestä katkesi vedentulo. Vesikatko kesti ainoastaan tunnin, mutta kuluneen vuoden aikana vedenjakelun turvaaminen on ollut monien huulilla. Esimerkiksi alkukeväästä viemärin korjaustöiden johdosta Kuukanniemestä katkesi vedenjakelu useammaksi vuorokaudeksi.

Missä kunnossa Lemin kunnan vesijohtoputket ovat tällä hetkellä, Lemin kunnan tekninen johtaja Markku Immonen?

– Pakkaset eivät vaikuta vedenjakeluun, jollei tule ihan mahdottomia pitkäaikaisia pakkasia, jolloin routa menee hyvin syvälle. Lemin kunnan Kuukanniemen alueella on vanhaa kuuden barin kestävyysluokkaa olevaa vesijohtoputkistoa aika paljon. Nykyisin tuo luokka pitäisi olla kymmenen baria. Eli saneeraustarvetta on.

Lemin kunta ilmoitti keväällä, että se aikoo saneerata putkistoa tänä vuonna. Mitä on tänä vuonna tehty?

– Kunta korjasi kesällä kahdessa kohtaa verkostoa. Isompi saneeraus oli helmikuisen vesivahingon aiheuttaja eli paineviemäri Kuukanniemen pumppaamolta noin 520 metrin päässä ja toinen oli Pietantiellä notkahtaneen viemärin korjaus. Vesijohtoputkia ei päästy korjaamaan määrärahojen loppuessa.

Mistä perjantain 25. marraskuuta vesikatkos johtui?

– Perjantain vesikatkos on osin mysteeri. Yksi kirkonkylän eli Vuolteen vedenottamon pumpuista oli hajonnut, mutta sen ei olisi pitänyt aiheuttaa vedentulon totaalista loppumista. Toisen pumpun olisi pitänyt käynnistyä ja pitää paine yllä.

– Mysteeri on myös siinä, että Kuukanniemen vedenottamon molemmat pumput olivat sammuneet yhtä aikaa Vuolteen ongelman kanssa eivätkä käynnistyneet itsekseen uudestaan, vaikka pitäisi. Koko kunnan vedensaanti oli siis poikki hetken aikaa. Katkos saatiin hoidettua aika nopeasti, kun pumput käynnistettiin paikan päällä manuaalisesti. Syitä selvitellään.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi