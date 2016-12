Yrittäjät puhaltavat yhteiseen hiileen

TAIPALSAARI Siitä on kulunut pian vuosi, kun Kopinsalmen eläinhoitolan yrittäjä Henna Kauppinen puhui nykyisen Kopinsalmen tallin yrittäjä Sanna Aholalle Kopinsalmelle rakentuvasta hevostallista. Ahola oli pohtinut jo tovin uutta paikkaa hevosilleen ja yritykselleen.

– Ei siinä kauan tarvinnut miettiä, kun palaset loksahtelivat kohdalleen ja Kopinsalmen talli avautui viime keväänä, kertoo Ahola.

Eläinhoitolan Henna Kauppinen oli avannut vuonna 2013.

– Olemme Sannan kanssa molemmat yrittäjiä. Hän vuokraa minulta tilat hevosilleen ja ratsastustuntitoiminnalleen ja minä pidän edelleen eläinhoitolaa, hän selventää.

Alkujaan Kauppinen työskenteli hoitoalalla, mutta eläimet ovat aina olleet lähellä hänen sydäntään. Nykyisin Kopinsalmen eläinhoitola toimii vanhan navetan tiloissa.

– Siinä vaiheessa, kun tein päätöksen eläinhoitolan perustamisesta, alkoi aika hulina täällä muutostöiden parissa. Hoitolan vastaanottotiloissa sijaitsi esimerkiksi karjakeittiö, hän muistaa.

Kauppinen sai yrityksen perustamiseen investointitukea. Niin syntyivät tilat, joissa on mahdollista hoitaa vaativammatkin eläimet.

Aholalla hevosia on tällä hetkellä 11. Unelmana on jossain vaiheessa saada oma talli ja maneesi.

– Se on vielä unelman tasolla, mutta elää koko ajan, kertoo Ahola.

Molemmat yrittäjät ovat uskaltautuneet heittäytyä rakastamiinsa ammatteihin aikuisena.

– Oli hienoa saada maaseudun tyhilleen jääneet rakennukset käyttöön ja työllistää itsensä, Kauppinen kertoo.

Samaa miettii myös Ahola. Verkostoituminen ja yrittäjäyhteistyö näkyvät molempien arjessa.

