Juha Mielikäinen tuo uutta valoa

LEMI Kotiseutuyhdistys saa puheenjohtajakseen miehen, joka on palasi vuonna 1995 kirjaimellisesti maan pinnalle. Juha Mielikäinen toimi nimittäin sitä ennen vuorotyönjohtajana Partekin louhimossa Lappeenrannassa.

– Aikoinaan sanottiin, että Partek on lemiläisten Amerikka, Mielikäinen hersyttelee.

Parocin tuotepäällikkönä parin viikon päästä lopettava Juha Mielikäinen, 48, on lähtöisin Lappeenrannan Tykistä.

Ala-asteen Mielikäinen kävi Alakylässä, ylä-asteen ja lukion Armilassa, josta hän sai valkoisen lakin 1987.

– Menin sementtitehtaalle töihin huhtikuussa 1987. Siellä vierähti useampi vuosi, lemiläinen muistelee.

Sotaväessä Mielikäinen oli Savon prikaatissa Mikkelin Karkialammella.

– Palasin villatehtaalle, jonne olin ennen armeijaan menoa muuttanut. Heräsin 90-luvun alussa. Oli kovat pakkaset ja ulkotöitä. Kaverin kanssa rupesimme miettimään, että mitäs me oikein isona tehdään.

Kaverukset tutkivat yhteisvalintaopasta ja huomasivat mahdollisuuden opiskella louhinta- ja maanrakennustekniikkaa Lappeenrannan teknillisessä oppilaitoksessa.

Mielikäinen valmistui vuoriteknikoksi ja jatkoi opintoja työn ohessa vienti-insinöörikoulutuksessa. Oppi ei ole mennyt hukkaan.

– Parhaimpina vuosina on ollut 120 matkapäivää.

Mielikäinen on työskennellyt tuotepäällikkönä 16 vuoden ajan.

– Juhannuslahjaksi tuli irtisanomislappu ja jouluksi pääsen vapauteen, hän tilittää.

Kotiseutuyhdistyksen johtokunnassa Mielikäinen on vaikuttanut tämän vuoden ajan. Pari viikkoa sitten hänet valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

– Olen vuoden aikana yllättynyt positiivisesti. Yhdistyksellä on ihan merkittävää toimintaa, Mielikäinen luonnehtii.

Säränmyynti on yhdistyksen toiminnan kulmakivi. Hyvää tulosta on tehty tänäkin vuonna, vaikka asiakasmäärä on laskenut.

– Nyt oli tällaiset ajat. Ihmiset vähensivät selvästi ulkona syömistä, Mielikäinen miettii.

Uusi puheenjohtaja on valmis tuomaan teollisuusmiehen näkemyksellä toimintaan lisää järjestelmällisyyttä.

– En ole vielä päässyt syvällistä analyysiä tekemään, Mielikäinen muistuttaa.

Hän mielii myös kunnallispolitiikkaan, koska asettuu kokoomuksen ehdokkaaksi kuntavaaleissa.

