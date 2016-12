Metsänhoitoyhdistyksen uusi valtuusto on valittu

SAVITAIPALE & SUOMENNIEMI Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:lle valittiin uusi valtuusto 4.–25. marraskuuta järjestetyissä postivaaleissa. Ääntään käytti 39,8 prosenttia jäsenistä. Valtuustossa on nyt 24 jäsentä.

Valituista valtuutetuista 13 prosenttia on uusia. Valtuutettujen keski-ikä on 57 vuotta.

– Äänestysaktiivisuus osoittaa, että metsäasiat kiinnostavat ja että metsänhoitoyhdistystoiminnalla on metsänomistajien luottamus. Yli puolet jäsenistämme asuu tilan sijaintikunnan ulkopuolella. Siinä mielessä on valitettavaa, että etämetsänomistajien osuus valtuustossa jäi alhaiseksi, luonnehtii toiminnanjohtaja Suvi Kokkola.

Valtuusto käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2017. Nyt valitun valtuuston toimikausi päättyy 31.12.2020.

Valituista valtuutetuista 21 prosenttia on maatalousyrittäjiä. Muita yrittäjiä on 25 prosenttia, palkansaajia 33 prosenttia ja eläkeläisiä 21 prosenttia. Valtuutetuista neljännes on naisia. Valtuutetuista kahdeksan prosenttia asuu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen ulkopuolella eli he ovat niin sanottuja etämetsänomistajia.

Äänestysaktiivisuus nousi verrattuna neljän vuoden takaisiin vaaleihin.

Heidät valittiin Savitaipaleelta ja Suomenniemeltä

Savitaipale: maanviljelijä Jouni Muukka, metsätalousyrittäjä Tarmo Kontunen, lakipalveluneuvoja Marika Jurvanen, sähköasentaja Rauno Alatalo, maaseutuyrittäjä Anssi Lind, maaseutuasiamies Jari Lantta.

Suomenniemi: varatuomari Outi Kauria, projektipäällikkö Raimo Laitinen, maaseutuyrittäjä Seppo Puhakka, maanviljelijä Antti Särkkä, maanviljelijä Pekka Halinen.

Varavaltuutettuja: metsuri Mauri Loponen (Suomenniemi), sosionomi Iida Juopperi (Suomenniemi).

