Ladut ja jääkiekkokaukalot ovat suurimmaksi osaksi avoinna

Kun katsoo viime vuoden tämän aikaisia kuvia, näkee vain mustaa maata ja märkiä lehtiä. Tämä talvi on ainakin tähän mennessä osoittanut olevansa erilainen kuin edellinen. Lunta tuli jo syyskuun loppupuolella eikä lähipäivien ennusteiden mukaan pakkasetkaan näytä laantuvan.

Uutinen on hyvä hiihto- ja luisteluinnokkaille.

Lemin kunnan latukelkka veti viimeiset henkäyksensä edellisen hiihtokauden loppupuolella. Hiihtäjillä oli huoli siitä, saadaanko Lemille latuja ollenkaan kehnon taloustilanteen takia. Latujen tekoon ostettiin kuitenkin mönkijä, johon voi vaihtaa telat alle.

– Se on paljon parempi latujen tekoon kuin moottorikelkka. Vielä pitäisi saada vuonna 2017 hankittua pitkä peräkärri mönkkärin ja latulaitteen siirtämiseen esimerkiksi Kuukanniemeen. Tarkoitus on hankkia peräkärri heti vuodenvaihteessa, kun investointirahat on käytössä, vakuuttaa Lemin kunnan rakennusmestari Sari Rapi.

Lemin kunnalla on auki pidettäviä latuja talvikauden aikana noin 120 kilometriä, joista tällä hetkellä hiihtämään pääsee kirkonkylän ja Kuukanniemen valaistuilla kuntoradoilla.

Kunnalla on itsellään hoidettavia kaukaloita kirkolla ja Kuukanniemessä sekä kummankin kentän läheisyydessä myös yleisluistelualueet. Kaukalot ja yleisluistelualueet saatiin viime viikolla luistelukuntoon.

– Paras merkki luistelumahdolloisuudesta iltaisin on, että jos kaukaloilta löytyvät valot ja kopit ovat avoinna niin luistellakin siellä voi, Liljander kertoo.

Savitaipaleella pääsee hiihtämään luistelutyylillä valaistulla ladulla kirkolla sekä Petyn lenkillä. Savitaipaleen teknisen osaston osastopäällikkö Vesa Roiko-Jokelan mukaan ensimmäiset hiihtäjät pääsivät hiihtämään jo marraskuussa.

Kaukaloiden suhteen hallin lisäksi kunnan hoidolla on kaksi avojäätä, jotka sijaitsevat vanhan kirkonkylän koulun läheisyydessä sekä Heituinlahden koulun vieressä.

– Näillä olisi tarkoitus päästä luistelemaan jo tulevana viikonloppuna, Roiko-Jokela kertoo.

Suomenniemellä latu on myös saatu auki ja kaukalonkin jää alkaa olla luistelukunnossa. Jari Naakan mukaan Suomenniemen valaistu latu, jossa pääsee hiihtämään niin perinteistä kuin vapaatakin, on kunnossa.

– Jää valmistui viikonloppuna ja maanantaina päästiin se virallisesti avaamaan vaikkakin viikonlopun aikana jokunen oli jo luistelemassa käynyt, Naakka kertoo.

Taipalsaarella hyvinvointiluotsi Olli Alamäen mukaan latua on tällä lumimäärällä saatu tehtyä Saimaanharju- Konstu -reitille, jossa kulkee valaistu pururata.

Myös Haikkaanlahden suunnalla on tehty pientä pätkää.

– Koko reitille ei ole Haikkaanlahden suunnalla vielä riittänyt lunta, Alamäki kertoo.

Luistelemaan pääse kaikilla kentillä eli Konstussa, kirkonkylällä ja Vehkataipaleella.

– Näiden lisäksi nuorisotalo Helmen pihalla olevaa kaukaloa sekä kirkonkylän koulun pihalla olevaa hiekkakenttää jäädytetään. Niidenkin pitäisi olla jo luistelukunnossa, hän sanoo.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

