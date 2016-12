Lahjaksi joulumieltä

Suomalaiset käyttävät jouluun keskimäärin 517 euroa. Kolmisen sataa käytetään lahjoihin ja loput muihin valmisteluihin, esimerkiksi ruokaan ja koristeluihin. Nordean vuosittaisessa tutkimuksessa summa on pysynyt viime vuodet melko samana.

Kaikessa jouluhössötyksessä unohtuu helposti, että joillekin tuon 500 euron summan on riitettävä koko kuukaudeksi. Voi olla, että käytettävissä on pakollisten elämiseen kuluvien menojen jälkeen jopa vähemmän.

Jouluun perinteisiin kuuluvat erilaiset valtakunnalliset ja paikalliset keräykset sekä yksittäiset tempaukset, joilla kerätään rahaa tai esimerkiksi tavaralahjoja vähävaraisten perheiden auttamiseksi.

Hyväntekeväisyys on erityisen hienoa silloin, kun se on aidosti pyyteetöntä. Monet joulunajan hyväntekeväisyyskampanjat onkin suunniteltu ja toteutetaan niin, että lahjoitus tehdään nimettömänä.

Lahjoitusten saajilla on harvoin tarvetta esiintyä julkisesti, mutta lahjoittajilla joskus on. Oman hännän nostamisesta jää aina ikävä sivumaku. Tärkeintä ei ole se, kuka lahjoittaa, vaan kenelle ja mitä lahjoitetaan.

Vastakkainasettelua tulisi välttää viimeiseen asti. Vastoinkäymiset voivat muuttaa kenen tahansa elämän hetkessä. Voi olla, että tänä jouluna mietitään, että mitähän sitä lahjoittaisi ja ensi vuonna toivoo itse perheelleen lahjoitusta.

Olennaista on se, että ne, joilla on mahdollisuus käyttää pelkästään 500 euroa joulu-valmisteluihin, on varaa myös hyväntekeväisyyteen. Raha ei takaa onnea tai joulumieltä, mutta on turhan sinisilmäistä ajatella, etteikö sillä mitään merkitystä olisi.

MATIAS LÖVBERG

