Valo pilkahtelee jo horisontissa

LEMI Säräkunta sai ensi vuoden talousarvioesityksen tasapainoon tarkistuksilla ja omaisuuden myynnillä. Kunnan eri toimielinten ehdotusten pohjalta budjettiesitys olisi jäänyt 694 000 euroa alijäämäiseksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) maksuosuus on tunnetusti iso tekijä talousarviossa.

– Maksuosuus pienenee noin 56 000 eurolla. Vähennys on pienempi kuin muissa kunnissa, Lemin talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen selvittää.

Maksuosuuteen ei sisälly enää aikaisempien vuosien alijäämän kattamista.

Kiky eli kilpailukykysopimus pienentää Leminkin henkilöstömenoja, mutta suureen riemuun ei ole aihetta, sillä valtio ottaa vähennyksestä osansa.

Pitkäsen mukaan Lemin ensi vuoden talousarvioesityksestä ei löydy mitään erikoisia piirteitä.

– Tietysti valokuituhanke on hankepuolella uusi asia. Siihen on budjetoitu 270 000 euroa.

Valokuituverkko saataneen ensi vuoden aikana kirkonkylälle ja Iitiän suuntaan.

– Siinä on sellainen mahdollisuus, että kun Savitaipaleella tehdään Kaihtulan suunta, niin myös meidän puoli liitettäisiin siihen, Pitkänen mainitsee.

Kuukanniemen ensi kesänä valmistuvan koulun kalustamiseen on budjetoitu 200 000 euroa.

Kunnallistekniikan investointeihin on budjetoitu 128 000 euroa. Muita investointihankkeita on yhteensä 412 000 euroa.

Verotuloja Lemille on kertynyt hieman odotettua enemmän.

– Viime vuonna verotulot arvioitiin varovasti. Muutamana vuonna meidän alijäämämme syntyi siitä, että verotuloja ei kertynyt niin paljon kuin odotettiin, Pitkänen selittää.

Kunnanvirasto joutuu palaamaan Palolasta parakkiin sisäilmaongelmien vuoksi.

Palolan tasearvo on noin 400 000 euroa, mutta alaskirjausta ei tarvitse tehdä, koska taloa ei pureta, vaikka sellaistakin on ehditty esittää.

– Periaatteessa täällä voisi olla jotakin harrastustoimintaa, Pentti Pitkänen miettii.

Kunnalle tulee muuttokustannuksia, mutta parakkivirastossa päästää onneksi valmiiseen tilaan.

Kunnanvaltuusto käsittelee ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2018-19 taloussuunnitelmaa ensi maanantain 19. joulukuuta. Kokous pidetään Palolassa, mutta seuraavan kerran valtuusto kokoontuu vanhassa kunnanvirastossa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

