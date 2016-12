Talo täyttyy remontin edetessä

SAVITAIPALE Yritystalon remontti etenee, mutta odottavan aika on tunnetusti pitkä.

Savitaipaleen kunnan elinkeinoasiamies Eija Pajula hymähtääkin, että maaliskuussa alkaneet muutostyöt tuntuvat kestävän loputtoman pitkään.

Entiseen pankkikiinteistöön remontoitavan Yritystalon virallisten avajaisten Pajula uumoilee ajoittuvan helmikuulle.

– Erityisen positiivista on se, että enää neljä toimistoa ja myymälätila on vuokraamatta. Tai itse asiassa vapaita toimistoja on kolme, sillä yksi on ikkunaton tila ja päätyy ehkä varastoksi, Pajula ynnäilee.

Osa Yritystalon tiloista on jo käytössä. Talon yläkerrassa on Pajulan työhuone sekä tilat kunnan Liiku-hankkeen väelle. Alakerran myymälätilassa toimii maatilatori.

Kunnan ulkopuolisena vuokralaisena työtilat on saanut käyttöönsä yläkerrasta sipoolaisen AT-Tuote Oy:n myyntisihteeri Sirpa Vakkila, joka tekee etätöitä Yritystalolta käsin. Hän asuu perheineen Savitaipaleella.

– Etätyöjärjestely on toiminut hyvin. Minun ei ole tarvinnut arkisten työasioiden takia käydä Sipoossa kertaakaan, Vakkila kertoo.

Peltoinlahdentien puolelle on tehty uusi sisäänkäynti, joka vie talon alakertaan. Kievarinkadun puolelta kuljetaan toiseen kerrokseen.

– Talo on sokkeloinen, joten meidän pitää panostaa opastukseen talon sisällä, Pajula linjaa.

Paljon tehdään kokonaan uusiksi, mutta sisustuksessa ja kalustuksessa on kierrätetty myös pankin ratkaisuja.

Pajulan mukaan osa vuokralaisista on todennut, että he pystyisivät tekemään töitä kotonakin, mutta haluavat mieluummin samanhenkisten ihmisten pariin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue aiheesta lisää torstain 15. joulukuuta Länsi-Saimaan Sanomista.