Ajatus yhdistyi teoiksi Lemillä

LEMI Kunta väläytteli jo viime viikolla Facebook-sivuillaan salaperäistä kuvaa ja vihjaili tiiviimmästä yhteistyöstä lemiläisyhtyeen Stam1nan kanssa.

Kunnanjohtaja Jussi Stoorin mukaan yhteistyöajatus on jo pidemmän aikaa kytenyt hänen päässään.

– Olen miettinyt jo pidemmän aikaa, että heidän kanssaan pitäisi tehdä tiivimpää yhteistyötä. Toki he ovat hienosti vaalineet kotiseutunsa mainetta tähänkin asti, Stoor sanoo.

Stam1nan laulaja-kitaristi Antti Hyyrysen mukaan yhteistyökuvioita on ollut kunnan kanssa jo perustamisesta saakka. Kunta palaveerasi bändin kanssa tänä syksynä miettien erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

– Ensimmäinen konkreettinen asia on sosiaalisessa mediassa teaserina julkaistu kuva, jota tullaan käyttämään eri yhteyksissä. Etupäässä kuvaa on tarkoitus käyttää tekstiileissä. Aluksi paitoja hankitaan kunnan työntekijöille, mahdollinen myynti tulee tapahtumaan Stam1nan kautta, Stoor paljastaa.

Hyyrysen mukaan paitoja olisi tarkoitus saada myyntiin tulevana vuonna. Lisäksi he ovat pohtineet erilaisia keinoja promotoida Lemiä myös muuten.

– Tästä varmasti tiedotetaan lisää ensi vuoden puolella, kun kuviot lähtevät rullaamaan, Hyyrynen sanoo.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

