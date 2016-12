Raviponi vei Miina Tikan sydämen

SAVITAIPALE Suomen Hippos panostaa maakunnallisesti poniraviurheiluun saadakseen nuoria ikääntyvien hevosmiesten ja -naisten työn jatkajiksi.

Lappeen raviradan suojiin on perustettu valtakunnalliseen ketjuun liittyvä poniraviliiga, joka antaa mahdollisuuden niin ponin omistajille kuin ohjastajillekin mahdollisuuden edetä kaviouralla ja kokea läheltä hevosurheilun tunnelman.

Team Etelä-Karjalan Lappeen poniraviliigajoukkueen valmentajaksi on valittu savitaipalelainen 12-vuotias poniraviohjastaja Miina Tikka.

Valinnan tehneen poniraviyhdistyksen hallitus korostaa, että valmentajan tulee omalla esimerkillään lisätä lajin arvostusta kohtelemalla sekä poneja että kilpakavereitaan mallikelpoisesti.

Miina Tikka on nuoresta iästään ehtinyt touhuta hevosten kanssa jo kahdeksan vuotta. Hän aloitti ratsastuksella, mutta rattaat ja poni veivät sydämen nopeasti.

Ajokokemusta Miina on kerännyt lainaponeilla kahdeksan lähdön verran, vaikka poniravikortti on vain puolen vuoden ikäinen.

Viime lauantaina Miina ajoi uransa ensimmäisen totosijansa sijoittumalla Kouvolassa toiseksi Riina Urosen omistamalla shetlanninponilla Jussilan Iitulla. Matkarahaa hän kuittasi 50 euroa.

– Se meni tosi hienosti ja sain palkinnon valmennustyöstäni. Tykkään ponitouhusta laidasta laitaan, tallin siivoamisesta ja ruokinnasta myös, Miina luettelee.

Miinan äiti Mia Tikka kehuu tyttöään tarkaksi ja ahkeraksi, mutta myös analyyttiseksi. Nuori ponivalmentaja seuraa ammattiohjastajien otteita Toto-TV:tä lähes päivittäin.

Miinan sisko Mimmi Tikka valmentaa ja ratsastaa perheen esteponia, joka majailee LauKan tallilla Heituinlahdessa.

– On tutkimuksissakin todettu, että liikuntaharrastus lisää koulumenestystä. Se on nähty, vaikka hevosharrastus vie paljon aikaa, äiti kehuu.

