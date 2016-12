Savitaipaleella työttömyys on vähentynyt edellisestä vuodesta

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa yhteensä 21 529 työtöntä työnhakijaa. Se on 3,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Länsi-Saimaan alueella työttömien määrä ei ole ottanut isoja askelia suuntaan jos toiseen. Savitaipaleella työttömyys on hivenen laskenut edellisvuodesta, mutta esimerkiksi Lemillä tähän aikaan vuonna 2015 työttömiä työnhakijoita oli 153. Nyt niitä oli marraskuussa 155.

Taipalsaarella työttömyys pysyi myös samankaltaisena verrattuna edelliseen vuoteen. Tämän vuoden marraskuussa työttömiä oli 255 kun edellisenä vuonna luku oli 242. Savitaipaleen osalta suunta on parempaan päin. Vuosi sitten työttömiä oli 198 ja tämän vuoden marraskuussa 164.

Yhtään avointa työpaikkaa ei ollut Lemin, Savitaipaleen tai Taipalsaaren alueella marraskuussa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi