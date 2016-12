Inhorealismi on valttia

SAVITAIPALE Valokuituverkon rakentaminen ja jätevedenpuhdistamon saneeraus ovat Savitaipaleen kunnan suurimmat investoinnit ensi vuonna.

Kumpaakin kohteeseen on budjetoitu 700 000 euroa.

Kuituverkko etenee suunnitellusti, mutta lupabyrokratian hitaus on jarruttanut puhdistamoremonttia.

– Me olemme joutuneet jo kahdesti siirtämään putsarin investointia vuodelle eteenpäin, koska avin lupa on viipynyt kaksi ja puoli vuotta, Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi hämmästelee.

Avi on aluehallintovirasto. Iso-Mustajärven mielestä kaupungit ja kunnat eivät ole samanarvoisia avin silmissä.

– Ajatelkaa, jos Lappeenrannan putsarilupa olisi maannut nipussa kaksi ja puoli vuotta, minkälainen haloo siitä olisi tullut, kunnanjohtaja sanoo.

Iso-Mustajärvi kummastelee sitäkin, että miksi viranomaiset tivaavat asioita, jotka on mainittu paksussa hakemusnivaskassa. Ei ihme, että kunnanjohtajalle on tullut mieleen selitysoppi katekismuksen tapaan.

– Nyt suunnittelu on kuitenkin käynnissä, ja sitten kun tulee avin lupa, putsari pitää saada kahdessa vuodessa valmiiksi, hän kertoo.

Kunnan tilikauden tulos on budjetissa liki 1,9 miljoonaa euroa pakkasella. Vuosikate 678 769 euroa ei kata poistoja, jotka ovat 1 215 640 euroa. Näinhän Savitaipaleella on totuttu menemään jo monena vuonna. Budjetin alijäämä on kääntynyt tilipäätöksessä ylijäämäksi.

– Tämä on tehty kuntatalouden kannalta taas inhorealistisella tyylillä. Tulot on arvoitu hyvin varovasti ja menot erittäin positiivisesti, kunnanjohtaja kuvailee.

