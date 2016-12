Joulujuhla koetaan kouluissa kulttuuriperinteenä

Tiernapojat, joulukuvaelma, joulukirkko ja joululauluja, niistä on monien aikuistenkin muistot koulujen joulujuhlasta tehty. Kouluissa ja päiväkodeissa on jälleen mietitty, millaista ohjelmaa joulujuhlassa voi esittää.

Länsi-Saimaan alueella suurin osa kouluista pitää tänä vuonna joulujuhlan kirkossa.

– Saimaanharjun yhtenäiskoulun joulujuhla koko koululle on Taipalsaaren kirkossa. Joulujuhlan järjestäminen koululla on tällä hetkellä haastavaa, koska juhlien järjestämiseen soveltuva sali on rakennuksen käyttökiellossa olevassa osassa, kertoo Saimaanharjun yhtenäiskoulun rehtori Ilkka Leinonen.

Yhtenäiskoululla on Leinosen mukaan aina pidetty perinteisiä joulujuhlia, joita järjestetään hänen mukaansa varmaan jatkossakin.

– Katsomme joulujuhlan olevan suomalaista juhlaperinnettä eikä niinkään uskonnollinen tilaisuus. Juhlista luopumisesta ei ole puhuttu, koska eri uskontokuntiin kuuluvat ja kirkkoon kuulumattomat oppilaat on voitu vähäisen määrän vuoksi huomioida järjestelyissä, hän sanoo.

Lemillä joulujuhla vietetään myös menneiden vuosien tapaan Lemin kirkossa.

– Lemillä juhla on lukuvuoden ainoa koululaisjumalanpalvelus, jonka järjestelyistä tänä vuonna vastaavat ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan oppilaat, kertoo Lemin koulukeskuksen vt.rehtori Anne Rousku.

– Tähän mennessä ei ole tullut ilmoituksia oppilaista, jotka eivät osallistuisi jumalanpalvelukseen. Koululla järjestetään vaihtoehtoista toimintaa sellaisille, jotka eivät osallistu jumalanpalvelukseen, Rousku sanoo.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

