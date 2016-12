Kyläyhdistys vetoaa kirkonkylän kaupan puolesta

TAIPALSAARI Adressit.com -verkkosivulle on perustettu adressi, jossa vaaditaan Taipalsaaren kunnalta aktiivisia toimia kirkonkylän kaupan säilyttämiseksi.

Adressin perustajaksi mainitaan Taipalsaaren kirkonkylän kyläyhdistys ry ja puheenjohtaja Osmo Laine.

Vastaava adressi löytyy perinteisenä paperiversiona myös kirkonkylän Siwa-myymälästä.

Kesko kertoi aiemmin sulkevansa Siwa-myymälän 29. joulukuuta. Keskon tavoin myöskään Etelä-Karjalan Osuuskauppa (Eekoo) ei ole kiinnostunut kaupanteosta mainitulla paikalla.

M-ryhmällekään ei ole tullut suoria yhteydenottoja varsinaisilta kauppiasehdokkailta.

M-Itsenäiset kauppiaat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Pyrhönen kertoo kuitenkin saaneensa puhelun henkilöltä, joka etsii kauppiaita alueille, joilta ainoa kauppa on lopettanut tai lopettamassa.

Harmikseen Pyrhönen ei kuitenkaan saanut ylös tämän henkilön nimeä tai puhelinnumeroa.

– Jos kauppias löytyy, me hoidamme kyllä logistiikan ja tavarat, Pyrhönen vakuuttaa.

Hän kertoo esimerkin M-ryhmän kaupasta Ullavassa Keski-Pohjanmaalla.

– Siellä paikallinen kyläyhdistys perusti osuuskunnan, joka on pyörittänyt kauppaa nyt muutaman vuoden, Pyrhönen valottaa.

Kunnanvaltuutettu ja kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Aure Niiva (kd.) otti kantaa asiaan valtuuston kokouksessa.

Niivan äänessä oli aistittavissa lievää sarkasmia, kun hän kertoi Saimaanharjun kehittämisen etenevän samaan aikaan, kun palvelut karkaavat kirkonkylältä.

– Adressit ovat muodollisia, sillä kauppatilanne on yritysasia. Yllättävän moni kuitenkin luulee, että tämä on kunnan käsissä, Niiva sanoi.

Tilanteesta on kuitenkin keskusteltu kunnanhallituksen kehittämisjaoston kanssa.

– Kehittämisjaosto voisi jotakin yrittää. Olemme puhuneet myös osuuskuntavaihtoehdosta. Huoli kaupan ja koko kirkonkylän kehittämisen puolesta on iso, Niiva summasi.

Verkkoadressissa oli torstaina 22. joulukuuta aamupäivällä 32 nimeä ja paperiadressissa noin 260 nimeä. Allekirjoittajien joukossa on oman ilmoituksensa perusteella niin nykyisiä kuin entisiäkin taipalsaarelaisia sekä esimerkiksi kesäasukkaita.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi