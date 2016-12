Painetut sanomalehdet ovat suomalaisten mielestä yleissivistyksen kannalta tärkeimmät mediat, kertoo Sanomalehtien Liiton teettämä tuore tutkimus. Painetut sanomalehdet sijoittaa ykköseksi 79 prosenttia suomalaisista. Suomalaisten mielestä viiden tärkeimmän joukossa ovat myös Ylen televisio- ja radiokanavat, sanomalehtien digitaaliset palvelut ja Google.

Nuorten ja nuorten aikuisten eli 15–24-vuotiaiden mielestä painetut sanomalehdet ovat yleissivistävältä merkitykseltään selvästi tärkein (70 %) media. Ikäryhmästä riippuen vähiten merkitystä koettiin olevan muun muassa sosiaalisen median Instagram- ja Twitter -palveluilla sekä mobiiliviestipalvelu Whatsappilla.



Lehtien tekijöiden näkökulmasta tulos on erittäin positiivinen. Nuorten ajatukset korostavat merkitystä entisestään. Painettu sana pitää pintansa edelleen.

Paikallislehdissä nimenomaan printtilehdet ovat edelleen se ykköstuote, johon toimitusten verrattain pienet resurssit etupäässä suunnataan. Toki verkkopalveluja ja sosiaalisen median hyödyntämistä kehitetään, kuten Länsi-Saimaan Sanomissakin on keväästä lähtien onnistuneesti tehty, mutta ei painetun lehden kustannuksella.

Verkko ja some tukevat painettua lehteä ja täydentävät uutistarjontaa erityisesti kerran viikossa ilmestyvissä lehdissä.

Yleissivistyksen lisäksi perinteiset mediat koetaan myös luotettaviksi. Valheellisen tiedon tahallinen levittäminen sosiaalisen median kanavissa, mitä tapahtui esimerkiksi Imatran kolmoissurman yhteydessä, on omiaan lisäämään mainittua luotettavuutta. Oikean ja ajantasaisen tiedon kertomisessa tiedotusvälineiden ja viranomaisten saumaton yhteistyö on isossa arvossa.

MATIAS LÖVBERG

