Raitilla on pääkallokeli

Jouluostoksilla kannattaa nyt olla tarkkana. Erityisesti kevyen liikenteen väylillä on tavattoman liukasta. Kun lämpötila on yöllä pakkasella ja päivällä plussalla ja ajoittain tihuttaa vielä vettä, ovat pääkallokelin ainekset kasassa.

Savitaipaleen kirkonkylällä kävelyraitit ja yleisessä käytössä olevien rakennusten, muun muassa kauppojen, pihat on hiekoitettu hyvin. Silti jalkaa lipsuu ja erityisesti alueilla, missä hiekoitus on jäänyt tekemättä tai hiekka porautunut jään sisään, kannattaa edetä erityisen varovasti.

Vilkkaammassa käytössä olevat autotiet ovat pääosin sulia ja asfalttipinnalla, mutta sivuteillä talvirenkaiden pitoa pääsee testaamaan tosissaan.

Katukuvassa, muun muassa Taipalsaarella, on nähty myös lippusiimoja varoittamassa katon reunasta putoavasta jäästä ja lumesta. Katse kannattaa siis nostaa välillä myös ylös.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi