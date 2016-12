Rokotuksia on otettu viime vuotta enemmän

Influenssakausi on alkanut koko maassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemien tilannekatsausten mukaan 2014–2015 kaudella influenssa-aalto pyyhkäisi rajulla kädellä Länsi-Saimaan alueella tammi–helmikuun vaihteessa. Samoin oli sitä edellisenä vuonna.

–Nyt näyttää siltä, että epidemia kiihtyy muutaman viikon kuluessa ja potilaita voi olla paljonkin, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Eksoten palvelupäällikkö Satu Simolinin mukaan Lemin hyvinvointiasemalla on tänä vuonna 14. joulukuuta mennessä otettu influenssarokotteita yhteensä 783.

Määrä on korkeampi kuin esimerkiksi viime vuonna samaan aikaan, jolloin rokotteita oli ottanut yhteensä 678.

Savitaipaleellakin rokotteen ottajia on enemmän kuin vuosi sitten. Tänä vuonna rokotteen oli ottanut 1006 ihmistä kuin edellisenä vuonna luku oli 949. Taipalsaaren osalta rokotuksen ottaneita on tänä vuonna 1181. Viime vuonna luku oli 941.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

