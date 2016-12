Talviurheilukausi on toistaiseksi tauolla

LEMI Lemin kunnan luistelupaikat eivät ole käytössä viikoilla 51–52 (19.12.2016–1.1.2017) huonon jäätilanteen takia. Jos luistelukaukaloilla ei ole valoja ja huoltokopit ovat lukossa, kaukaloiden käyttö on kielletty.

Myös hiihtolatujen käyttö on melko mahdotonta, kun lumitilanne on muuttunut viime päivien aikana kehnoksi.

– Hiihto- ja luistelumahdollisuuksista pyritään tiedottamaan ensi vuoden puolella kunnan sivuilla kerran viikossa, vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander kertoo Lemin kunnan verkkosivuilla.

Liljanderin mukaan kuntoradat kirkonkylällä ja Kuukanniemessä sekä kirkonkylän urheilukentän takaiset kansanhiihtoladut hoidetaan lumisateen jälkeen arkisin työajalla.

– Muualla pitäjällä olevista kansanhiihtoladuista voi kysellä hoitohenkilöiltä. Heidän tietonsa ja kartat löytyvät kunnan verkkosivuilla kartat-kohdasta, Liljander ohjeistaa.

MATIAS LÖVBERG

