Lapset loivat joulutunnelmaa

SAVITAIPALE & LEMI Savitaipaleen kunnanvaltuustossa ihmeteltiin maanantaina 19. joulukuuta salin eteen tuotua vanerista ja kauniisti koristeltua joulukuusta. Valtuutettu Kari Kotirinta (kok.) kertoi kuusen olevan osa Lions Club Savitaipaleen joulutempausta. Kotirinta on myös LC Savitaipaleen jäsen.

Leijonat lahjoittivat kunnan päiväkodeille ja kouluille koivuvanerista tehdyt ja vihreällä pohjamaalilla maalatut kuuset sekä esimerkiksi maaleja niiden koristelemiseen. Lapsiryhmät tekivät kuusista omannäköiset. Myös osa Savitaipaleen yhdistyksistä on koristellut oman vanerikuusen. Pienoiskuuset, joita on kaikkiaan noin 20, aseteltiin viime tiistaina torille oikean kuusen ympärille.

– Nämä ovat kestotuotteita. Lapset voivat vanhempien kanssa käydä katsomassa, että missäs se oma kuusi onkaan, Kotirinta sanoi.

– Toivomme, että jatkossa yhä useammat yhdistykset tulevat tähän mukaan. Torille mahtuu näitä kuusia helposti 50–100. Luodaan Savitaipaleelle viihtyisyyttä yhdessä. Meiltä saa kyllä materiaalia, Kotirinta kannusti.

Myös Lemillä pidettiin samana iltana vuoden viimeinen valtuustokokous, jossa puhuttivat kunnan teknisen puolen korjauskulut ja Kuukanniemen vedenjakelu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 22. joulukuuta Länsi-Saimaan Sanomista.