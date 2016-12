Pukki löysi Vainikkalan erämajalle

LEMI Suorastaan pikku kätösin kosketeltavaa jännitystä on ilmassa Vainikkalan Seudun Erästäjien metsästysmajalla keskiviikkona 14. joulukuuta. Lapset hihkuvat ja pomppivat kuin pistoksissaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lemin yhdistyksen pikkujoulu on houkutellut paikalle tuvan täydeltä pienokaisia ja heidän vanhempiaan.

Lopulta ovelta kuuluu kopsetta ja valkopartainen ukko astuu sisälle. Joulupukille yritetään tuloksetta tarjota tuolia.

– Eihän nyt jouda istumaan pukki, nyt lauletaan, illan kunniavieras muistuttaa.

Yhdistyksen varapuheenjohtajana ja perhekahvilavastaavana toimiva Tiina Repo on ollut mukana MLL:n toiminnassa jo Joroisissa.

– Muutin viitisen vuotta sitten Lemille, ja Uskin Tuija pyysi, että haluaisinko tulla mukaan halitukseen, Repo muistelee.

Perhekahvilaa hän on vetänyt kolmisen vuotta. Tytti Pohjamo toimii aisaparina.

– Meillä on kerran viikossa torstaiaamupäivinä avoin perhekahvila kaikille lemiläisille, Tiina Repo mainitsee.

Aikuisille on tarjolla vapaata yhdessäoloa ja lapsille leikkiseuraa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 22. joulukuuta Länsi-Saimaan Sanomista.