Muistoja ja valokuvia etsitään vielä Suomenniemeltä

SUOMENNIEMI Suomenniemen kotiseutuyhdistys etsi syyskuussa muisteluita ja valokuvia porukoiden paikoista. Muisteluita kaivattiin siitä, missä väki on aikojen saatossa Suomenniemellä kokoontunut.

Kuinka paljon muisteluita tuli, Suomenniemen kotiseutuyhdistyksestä Riitta Kiljunen?

– Muisteluita tuli pari kappaletta ja samoin valokuvia. Hienoa oli, että Laamalansaaren muistelussa oli parin sukupolven muistot kirjoitettu paperille. Lisäksi saimme muistoja Luotolahdelta ja valokuvia Kakkolasta.

Saako muisteloita ja valokuvia vielä lähettää teille?

– Olisimme tietenkin toivoneet vielä enemmän muisteloita, mutta niitä ehtii lähettää meille vielä osoitteeseen Kirkonkyläntie 10, 52830 Suomenniemi. Kuoreen minun mimeni. Haluaisimme tietää valokuvista kaikki mahdolliset tiedot tilaisuudesta, paikasta, ajankohdasta tai henkilöistä. Alkuperäiset valokuvat palautamme lähettäjälle.

Miten tulleita muistoja ja valokuvia aiotaan käyttää jatkossa?

– Suomenniemen kotiseutuyhdistykselle olisi tarkoitus avata jossain vaiheessa nyt omat kotisivut. Ajatuksenamme on liittää sivujen yhteyteen muistot ja valokuvat.

Miten kotiseutuyhdistyksen vuosi on kulunut?

– Meillä on kerran vuodessa kokous, jossa teemme toimintakertomuksen. Kokous pidetään keväällä. Nyt on myös ollut esillä kylätalon perustaminen Suomenniemelle. Asia on edennyt siihen pisteeseen, että meille on tullut tarpeeksi ilmoittautuneita yhdistyksiä, joten kylätalo -hanke toteutetaan.

–Olemme myös saamassa avustusta Suomenniemen aluejohtokunnalta tätä asiaa koskien. Meillä on seuraava kokous 29. joulukuuta, jonka jälkeen asia taas konkreettisesti etenee.

KATARIINA AUVINEN

