Pummilla konserttiin?

Taiteilija Maria Tyyster lauloi kirkontäyteisen savitaipalelaisyleisön jouluun sunnuntai-iltana 18. joulukuuta. Tuttuja lauluja säesti Tuija Peltokoski.

Konsertti oli rauhallinen ja tunnelmallinen ja päättyi koskettavimpaan suomalaiseen joululauluun, joka on Otto Kotilaisen ja Sakari Topeliuksen Varpunen jouluaamuna.

Konsertti oli myös hinnoiteltu rauhallisesti. Maksoimme vaimoni kanssa mieluusti kummallekin oman 15 euron hintaisen ohjelmalehtisen. Mehän myös kuuntelimme laulut kumpikin ihan itsenäisesti omin korvin.

Taakseni istahti rouvashenkilö, joka kuului sanovan vierustoverilleen, että hän ei ostanut ohjelmaa, koska ”kirkkoon ei saa periä maksua. Se on sääntö”.

Vai niin. Ajatteliko rouva, että taiteilijat tulevat esiintymään meille ihan vain laulamisen ilosta. Kun tätä tiedustelin konsertin jälkeen, rouva vastasi, että ”en tiedä”.

Käsittääkseni ohjelman lunastamisella ei osteta taivasosuutta, vaan etuoikeus kuunnella hyvää musiikkia. Ohjelman ostamatta jättäminen on loukkaus taiteilijoita kohtaan. He tekevät työtään ilahduttaakseen meitä ja me kiitämme maksamalla siitä.

Kun nyt pääsin vauhtiin, niin on pakko puuttua toiseenkin ajattelemattomuuteen. Moneen postilaatikkoon on ilmestynyt vuosien mittaan teksti ”Ei mainoksia kiitos”.

Joskus menneinä vuosina oli nyrkkisääntönä, että lehden tilaushinnalla sai osapuilleen sen paperin, mikä painamiseen tarvittiin. Ehkäpä suhde ei ole kovinkaan paljon tuosta muuttunut.

Muut kustannukset kootaan ilmoituksilla ja lehden mukana jaettavilla mainoslehtisillä. Jos niitä ei ole, kohta ei ole lehteäkään.

Ainakin minulle paperinen viestintä juttuineen ja ilmoituksineen on ja tulee olemaan ensiarvoisen tärkeä asia. Jaksan myös viedä ”ylimääräisen” postin keräyskonttiin.

KARI HÄMÄLÄINEN

Savitaipale