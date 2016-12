Taipalsaaren Siwa sulkee ovensa tänään

TAIPALSAARI Kirkonkylän Siwa-myymälä on auki viimeistä päivää torstaina 29. joulukuuta. Kauppa lopettaa toimintansa kello 17.

– Hirveä pettymys tämä on. Kirkonkylällä on paljon vanhuksia, joille kaupassa käynti saattaa olla päivän kohokohta. Ja olihan se kätevää, kun tässä oli kauppa sekä Postin ja Matkahuollon palvelut samassa paikassa, torstaiaamuna ostoksia tehnyt Minna Valtonen harmitteli.

Valtonen asuu Rehulassa. Hän muistutti, että kauppa palveli kirkonkylän lisäksi myös lähikylien asukkaita.

– Kesäasukkaita ajatellen tämä on ihan yhtä lailla ikävä juttu. Onhan se jotenkin noloa, että tässä ei ole kauppaa, kirkonkylän Siwassa sen avaamisesta lähtien myyjänä työskennellyt Tuula Vesterinen lisäsi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

