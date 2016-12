Tietoviiveestä pyritään eroon

TAIPALSAARI Tervahöyry puksuttaa melko vakaasti, mutta merimerkkejä on seurattava aikaisempaa tarkemmin. Näinkin voidaan kuvailla Taipalsaaren kunnan talousnäkymiä.

– Meidän täytyy tehostaa talousseurantaa. Pitää olla ajan hermolla, että saadaan ajantasaista tietoa päättäjille, Taipalsaaren hallintojohtaja Johanna Mäkelä pohtii.

Seurannan kohentaminen on huomioitu myös kunnan ensi vuoden talousarvion riskianalyysiosiossa, jossa todetaan, että talouden ja toiminnan seurannassa on liian iso viive.

– Ei täällä tarvitse olla yrityselämän raportointivauhtia, mutta kyllä hallituksella pitää olla mahdollisuus saada oikeaa tietoa. Pitää olla rohkeus viedä vaikka hiukan keskeneräistä tietoa, Mäkelä mainitsee.

Veroprosentti nousee Taipalsaarella ensi vuonna 20:stä lukemaan 20,5. Talousarviossa on lähdetty siitä huolimatta 750 000 euron alijäämästä.

Tänä vuonna alijäämä noussee kahden miljoonan euron pintaan. Taustalla on edellisenä vuosina kertynyt yli neljän miljoonan euron ylijäämä.

– Sitten jäisi vielä runsas pari miljoonaa ylijäämiä. Oli hyvin tärkeää saada pienemmäksi alijäämää, että olisi puskuria mennä kohti vuotta 2019, mikä on tällä hetkellä iso kysymysmerkki. Pitää saada suunta kääntymään, Mäkelä linjaa.

Sote-uudistuksen lainsäädäntö ja rahoitus voivat muuttaa kunnan toimintaympäristön täysin toisenlaiseksi vuodesta 2019 lähtien.

TIMO SIHVO

