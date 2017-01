Lemillä pysyttiin naimisissa

LEMI Vaikka Länsi-Saimaan alueen seurakuntien taloustilanteesta on kuultu paljon ikäviä uutisia, on Lemin seurakunnalla myös positiivista kerrottavaa.

Seurakunnan tilastojen perusteella yksikään avioliitto ei päättynyt Lemillä avioeroon vuoden 2016 aikana. Avioliittoon vihittiin kymmenen paria. Vuonna 2015 avioeroja oli neljä ja vihkimisiä 13. Vuonna 2014 kaikkiaan seitsemän avioliittoa päättyi eroon ja uusia pareja vihittiin seitsemän.

Lemin seurakuntaan kastettiin vuoden 2016 aikana 24 lasta. Hautajaisia vietettiin kuitenkin ristiäisiä enemmän, kun kuolleita oli 37.

Kirkkoon liittyi Lemillä vuoden 2016 aikana kolme ihmistä ja yhdeksän erosi. Kirkosta eroamisten määrä on kuitenkin selvästi pienempi kuin vuosina 2014 ja 2015, jolloin kirkosta eronneita oli yhteensä 64 ja liittyneitä yhdeksän.

Lemin seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 2617. Luku on lievässä laskussa, sillä vuoden 2014 lopussa jäsenmäärä oli 2631 ja vuoden 2014 lopussa 2671.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lemin seurakunnan vuosi 2016

Kastettuja: 24 (13 poikaa ja 11 tyttöä)

Kuolleita: 37 (20 miestä ja 17 naista)

Kirkkoon liittyi: 3 (2 miestä, 1 nainen)

Kirkosta erosi: 9 (4 miestä, 5 naista)

Avioliittoon vihittiin: 10 paria

Avioerot: 0

Seurakunnan jäsenmäärä (31.12.2016): 2617