Pakkanen kiristyy loppuviikolla

Talvi on ainakin lämpötilan suhteen tekemässä vahvaa paluuta kuluvan viikon aikana.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan pakkanen paukkuu kovimmillaan torstaina, jolloin Savitaipaleelle, Taipalsaarelle ja Lemille ennustetaan iltapäiväksi 22– 23 pakkasastetta ja pilvipoutaista säätä. Yöllä elohopea voi pudota vielä kylmempiin lukemiin.

Perjantaina päivällä on tämän hetken ennusteen mukaan aurinkoista ja pakkasta 18–19 astetta.

Viikonlopuksi sää on lauhtumassa ja myös lumisateita on odotettavissa.

