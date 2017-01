Lukuisia Länsi-Saimaan alueen yhdistyksiä uhkaa rekisteristä poistaminen

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa toimintansa lopettaneita yhdistyksiä rekisteristä tammikuun aikana.

Poistettavien listalla olevilla yhdistyksillä on nyt kiire ilmoittaa toiminnan jatkamisesta, sillä kirjallinen ilmoitus on tehtävä PRH:lle torstaihin 12. tammikuuta mennessä. Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta, poistetaan yhdistysrekisteristä tammikuun aikana.

Lemillä, Savitaipaleella, Suomenniemellä ja Taipalsaarella on lukuisia yhdistyksiä, joita uhkaa yhdistysrekisteristä poistaminen.

PRH:n käynnistämä poistomenettely perustuu heinäkuussa voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä.

Muun muassa nämä yhdistykset ovat PRH:n poistomenettelylistalla

Lemi

Kuukanniemen pientaloyhdistys r.y.

Kuukanniemen tennis r.y.

Lemin kaatuneittein omaiset r.y.

Lemin karjalaiset r.y.

Lemin kevyen musiikin yhdistys ry

Raittiusyhdistys aamunkoitto III r.y.

Rakokiven tennis r.y.

Savitaipale

Heituinlahden koulun tietokonekerhon tuki ry

Kuolimon vesihiihtäjät r.y.

Savikukko darts club ry

Savitaipaleen nuorten niesten kristillinen yhdistys ry

Savitaipaleen rintamamiesveteraanit r.y.

Savitaipaleen valokuvaseura r.y.

Savitaipaleen yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.

Suomenniemi

Suomenniemen LA-yhdistys SU-LA r.y.

Suomenniemen matkailuyhdistys r.y.

Suomenniemen tarkastusyhdistys r.y.

Suomenniemen työväen urheilijat r.y.

Suomenniemen vapaaehtoinen palokunta r.y.

Taipalsaari

Taipalsaaren ammattiautoilijat r.y.

Taipalsaaren kirkonkylän marttayhdistys r.y.

Taipalsaaren metsästys- ja kalastusseura r.y.

Taipalsaaren pallo r.y.

Taipalsaaren tennisseura r.y.

Taipalsaaren urheilijat r.y.

Taipalsaaren yrittäjät r.y.