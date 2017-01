Uusi koulu vanhan kyläkoulun hengessä

TAIPALSAARI Vehkataipaleen koulu on nyt entistä ehompi. Ensimmäiset muuttokuormat saapuivat juuri ennen joulua ja väliviikoilla saapuivat kalusteet ja verhot.

– Oppilaat pääsivät muuttamaan uuteen kouluun 4. tammikuuta alkaen, kertoo Vehkataipaleen koulun rehtori Nina Piik.

Vehkataipaleen koululaiset lähtivät evakkoon 1,5 vuotta sitten koulun sisäilmaongelmien vuoksi. Oppilaat sijoitettiin kirkonkylän koululle.

– Oppilaita Vehkataipaleelle palasi 61, Piik summaa.

Koulu on kokenut muodonmuutoksen ja tilaratkaisuissa on pyritty miettimään mahdollisimman paljon opiskelua ja luokkien välistä yhteistyötä.

– Päiväkoti ja esikoulu sijaitsevat vierekkäin. Esikoululaisilla on niin sanotusti oma luokkatila 1.–2. -luokkien vieressä. Heidän vieressään taas sijaitsevat 5.–6.-luokkalaiset, Piik sanoo.

Yksi helpotus arkeen on ehdottomasti se, että koulun läpi pääsee kulkemaan häiritsemättä muita. Ennen koulun läpi joutui pujottelemaan luokkien välistä.

Opettajien huone sijaitsee liikuntasalin vieressä, josta on myös näköyhteys pihalle. Ennen sitä ei ollut.

– Tämä maisema on kyllä mieletön, joka avautuu tästä opettajanhuoneen ikkunasta, kertoo Piik ja katselee Saimaalle.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

