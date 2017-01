Taipalsaaren kirkonkylällä pääsee katsomaan radio-ohjattavien autojen kilpa-ajoa

TAIPALSAARI Kirkonkylän liikuntahalli täyttyy viikonloppuna radio-ohjattavista autoista (rc-autot) ja alan harrastajista. Hallilla järjestetään lauantaina ja sunnuntaina 7.–8. tammikuuta rc-autojen Winter Jumps -sarjan kolmas osakilpailu.

– Ensimmäiset Winter Jumps -kisat ajettiin kaudella 2005–2006. Sen jälkeen sarja on kasvanut kasvamistaan. Tällä kaudella ajetaan kuusi osakilpailua, kilpailunjohtaja, taipalsaarelainen Jori Mykkänen kertoo.

Winter Jumps -sarjan pääluokat ovat M2-10 eli takavetoiset autot ja M4-10, joka taas on nelivetoisten autojen luokka.

Lajia parisenkymmentä vuotta harrastanut ja MM-kisoissakin ajanut Mykkänen osallistuu itse ”kotikentällään” nelivetoisten autojen luokkaan. Hänen poikansa, 12-vuotias Niklas Mykkänen, on mukana takavetoisten autojen luokassa.

Lauantaina radalla ovat takavetoiset rc-autot. Kilpailu alkaa kello 8.30 ja finaalit ajetaan kello 15–18. Sunnuntaina vuorossa ovat nelivetoiset autot. Radalla alkaa tapahtua kello 8.30 ja finaalit kisataan kello 13–17. Paikalle on ilmoittautunut lähes 90 kuljettajaa.

Kilpailu on yleisölle avoin.

MATIAS LÖVBERG

