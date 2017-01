Hiki lentää kahvakuulailussa

SUOMENNIEMI Super trouper beams are gonna blind me.

Abban hitti 37 vuoden takaa soi Suomenniemen nuorisoseurantalon salissa, ja Kirsi Korhonen ohjaa kuntoilijoita.

– Kahden käden liike pienellä kuulalla, Korhonen määrää.

Kuusi naista on kokoontunut Korhosen vetämään kahvakuulatreeniin. Viisi naisista on suomenniemeläisiä ja kuudeskin paikkakunnan ympärivuotinen mökkiläinen.

– Tässä on ehkä koukuttavinta, että äkkiä huomaa kehityksen, Korhonen tuumii.

Suomenniemen jumppatoiminnan toinen kulmakivi Mervi Gynther pitää kahvakuulailua mielenkiintoisena lajina.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 5. tammikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.