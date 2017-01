Ajan hurja riento

Pieni, kumarainen munkki odottaa meitä keppiin nojaten keljan ovella. Nuori munkki on vanhuksen apuna. Astumme sisälle taloon ja haastattelu voi alkaa.

Teen kysymykset ja avustaja lausuu ne venäjäksi käännettyinä kovalla äänellä haastateltavan korvaan. Lähes 110 vuotta vanha isä Akaki vastaa lähes kuiskaten.

Eletään 1980-luvun alkuvuosia. Haastattelu tapahtuu Uuden Valamon luostarissa Heinävedellä.

Isä Akakilla ja toimittajalla ikäeroa reilusti yli 80 vuotta.

Tilanteen ainutkertaisuus tuntuu vahvana. Tämä päivänä, tammikuussa 2017, asetelman historiallinen aikakaari on lähes uskomaton. Olen jututtanut ihmistä, jonka syntymävuodeksi oli merkitty 1873.

Mitäpä maailmassa sitten tapahtui vuonna 1873? Remington aloitti ainakin ensimmäisen sarjavalmisteisen kirjoituskoneen tuotannon. Italialainen oopperalaulaja Enrico Caruso syntyi ja Susan B. Anthony sai 100 dollarin sakot yrittäessään äänestää USA:n presidentinvaaleissa.

Andrei Kuznetsov syntyi Vologdan alueella Venäjällä. Hän päätti teini-ikäisenä lähteä luostariin, koska halusi välttää asepalveluksen tsaarin armeijassa. Synnynnäinen huonokuuloisuus ei ollut luostarissa yhtä iso haitta kuin siviilimaailmassa.

Miehen tie vei Solovetskin luostarin kautta Petsamoon, josta munkit siirtyivät 1942 Heinävedelle.

Sinä vuonna, kun isä Akaki täytti 107 vuotta, hän sai Heinäveden kunnalta kirjeen, jossa luostarin asukasta pyydettiin peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Kunnan tietokonejärjestelmä ei ymmärtänyt, että isä Akaki ei ollut syntynyt 1973 vaan sata vuotta aikaisemmin.

Eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten tapaaminen on minusta yksi suurimpia rikkauksia toimittajan työssä.

Tämä tuli väkevästi mieleen myös pari päivää ennen joulua, jolloin kävin jututtamassa 99-vuotiasta Vieno Nurmilaukasta, joka on ilmeisesti Savitaipaleen toiseksi vanhin ihminen. Nurmilaukas on vajaat kolme kuukautta vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Häntä eivät vuosikymmenet näytä painavan.

Maailma on muuttunut Nurmilaukkaan elinaikana uskomattoman paljon. Kukaan ei olisi osannut kuvitella hänen nuoruudessaan esimerkiksi kännyköitä tai tietokoneita. Tavallisia lankapuhelimiakin oli perin harvoilla koko kunnassa.

Pirteää ikäihmistä haastatellessani tuli mieleen, että Nurmilaukas kannattaisi kutsua vieraaksi koululle. Tämän vuosituhannen puolella syntyneet saisivat tietoa paikkakunnan elämänmenosta todellisella agraariajalla.

Olen aina pitänyt tarinoiden kuuntelemisesta. Se on ehkä siivittänyt ammatinvalintaakin. Jo pikkupoikana kuuntelin suurella mielenkiinnolla 1895 syntyneen isoisäni kertomuksia elämästä Karjalankannaksella. Maataloustuotteita käytiin myymässä Pietarissa. Sisällissodan ajoilta isoisältä tarinoi muun muassa Kannaksen punapäällikön Kaljusen edesottamuksista.

On sääli, että en hieman vanhempana älynnyt taltioida isoisän kertomuksia nauhalle.

Ennen tarinat siirtyivät luontevasti sukupolvelta toiselle, koska asuttiin samoissa tiloissa tai ainakin samalla seudulla. Nyt tämä ketju on valitettavasti katkennut monessa suvussa. Lapsenlapset asuvat eri puolilla maata tai jopa maailmaa kuin mummit ja ukit.

Läheskään kaikki ikäihmiset eivät osaa käyttää yhteydenpidossa nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kuten esimerkiksi Skypeä. Olen myös kuullut, että osa jälkikasvusta vierastaa niinkin perinteistä viestinnän muotoa kuin puhelimessa puhumista.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi