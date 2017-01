Maakuntaviesti siirrettiin helmikuun alkuun

SAVITAIPALE Lunta on edelleenkin liian vähän hiihdon maakuntaviestin järjestämiseen. Kilpailun päätoimikunta päätti siirtää viestin hiihdettäväksi aiemmin päätetylle varapäivälle, joka on sunnuntai 5. helmikuuta.

Toimikunta kokoontui Savitaipaleen kilpailustadionilla maanantaina 9. tammikuuta ja totesi tilanteen.

– Lumitilanne Savitaipaleen maakuntaviestin kilpailuladuilla ja stadionilla on erittäin vähäinen. Kilpailuladulla lunta on noin 1,5 senttimetrin paksuudelta, kilpailunjohtaja Timo Mikkola perustelee.

Maakuntaviestiin osallistuvien joukkueiden uusi ilmoittautumisen ja osallistumismaksujen takaraja on järjestämispäivän muutoksen myötä perjantai 27. tammikuuta.

– Mahdolliset jo tilille tulleet joukkueiden ilmoittautumismaksut ovat voimassa uutena kisapäivänä, Mikkola selventää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta:

Maakuntaviestin kilpailupäivä päätetään torstaina (28.12.2016)

Maakuntaviestille uusi kilpailupäivä ja varapäivä (30.12.2016)