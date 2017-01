Vesa Pakarinen korvasi Könösen

TAIPALSAARI Vesa Pakarinen toimii Taipalsaaren kunnan vs. sivistysjohtajana 30. kesäkuuta 2017 saakka.

Pakarinen asuu Taipalsaarella ja on virkavapaalla Kouvolan kaupungin perusopetuksen palvelualueen esimiehen tehtävästä.

Pakarinen nousi hiljattain myös Taipalsaaren kunnanvaltuuston kokoomuksen ryhmään varsinaiseksi jäseneksi, mutta ei voi jatkaa luottamustoimessa.

– Luonnollisesti lopetan kaikki luottamustehtävät, myös sivistyslautakunnan puheenjohtajana toiminut Pakarinen vahvistaa.

Taipalsaaren sivistysjohtaja Kai Könönen siirtyi vuodenvaihteessa Luumäen kunnan leipiin.

– Kysyin itseltäni vähän itsekkäästi, että olisiko minulla annettavaa muualla kuin Taipalsaarella. Kun Luumäen paikka tuli haettavaksi, tunsin niin. Luumäki on samankokoinen kunta kuin Taipalsaari, jolla on hyvät resurssit hoitaa sivistystointaan, Könönen kertoi Länsi-Saimaan Sanomille joulukuussa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi