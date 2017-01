Ruoka-apu pelastaa monen viikon

SAVITAIPALE Savis Kirppis & Käsityön tiloissa Hallitiellä on aloitettu ruokajakelu, jonka tarkoituksena on jakaa kauppojen hävikkiruokaa sitä tarvitseville.

Jakelu on alkanut ennen joulua 20. joulukuuta, ja sitä hoitaa Savitaipaleen Kirkonkylän seudun kyläyhdistys Savis ry.

Jakelupäiviä on tiistaista perjantaihin ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Varpu Lantan mukaan myös Kirppis & Käsityön aukioloaikoina jaetaan ruokaa, ellei kaikki ole mennyt. Lantta sanoo, että ruoka-apu on tarkoitettu vähävaraisille.

– Hävikkiruoka tulee paikallisilta kauppialta S-Marketista ja K-Marketista. Meillä on oikeastaan jaossa kaikkea, niin kuivaruokaa kuin pakaste- sekä tuoretuotteita, Lantta sanoo.

Ruokaa riittäisi paljon myös muille avuntarvitsijoille.

– Tällä hetkellä meillä käy jakopäivinä noin paristakymmenestä kolmeenkymmeneen henkeä hakemassa ruokaa. Lisääkin mahtuisi hakemaan, hän sanoo ja toivottaakin rohkeasti tervetulleeksi kaikki ruokaa tarvitsevat

Ruokajakelu toimii Savis&Kirppiksen tiloissa (Hallitie 2, Savitaipale) ti–pe klo 10–11.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 12. tammikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.