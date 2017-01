Kiljunen rentoutuu Kuolimon rannalla

Suomenniemi on edelleen tärkeä paikka jo yli kahdeksan vuotta Mikkelin kantakaupungissa asuneelle Anssi Kiljuselle.

– Mökillä tykkään kesällä käydä. Mökkeily on nyt ihan erilaista, kun asuu kaupungissa. Arvo nousee, rakennusmies, 23, pohtii.

Urheilu on ollut oleellinen osa Anssi Kiljusen elämää pienestä pitäen. Isä Kyösti Kiljunen on Suomenniemen Urheilijoiden (SuomU:n) puheenjohtaja ja äiti Tuula Kiljunenkin kuuluu seuran aktiiveihin.

Jääkiekko koukutti Anssi Kiljusen ja siinä voi olla vaikutusta myös enolla, SuomU:n kiekkoilun kulmakivellä Jari Naakalla.

Kiljusten esikoinen aloitti kiekkoilun Suomenniemen kaukalossa. Hän meni rohkeasti mukaan, vaikka oli aika nuori verrattuna muuhun porukkaan.

Pian Anssi Kiljunen siirtyi Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) junnujoukkueeseen, joka pelasi ja harjoitteli uudessa jäähallissa.

– Olin Savitaipaleella C-junioreihin saakka, mies kertoo.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 12. tammikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.