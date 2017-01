Toijantien parantamissuunnitelmia esitellään Vehkataipaleen koululla

TAIPALSAARI Toijantietä suunnitellaan levennettäväksi ja päällystettäväksi noin viiden kilometrin osuudelta Toijansalmesta Vehkataipaleelle.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) laatii parhaillaan kyseiselle tieosuudelle uutta tiesuunnitelmaa. Sorapintaisen tien kantavuutta ja kuivatusta sekä näkemiä on myös tarkoitus parantaa.

Ely-keskuksen mukaan nykyisellään tien ongelmia ovat sen pienipiirteinen geometria ja heikko kantavuus sekä puutteelliset suuntais- ja liittymänäkemät. Tie on myös paikoitellen kapea erityisesti kohtaavalle raskaalle liikenteelle.

Tiellä liikkuvien onnettomuusriski kasvaa talviolosuhteissa. Soratien kunnossapidettävyys on ollut myös haasteellista.

Alustavaa tiesuunnitteluluonnosta esitellään keskiviikkona 18. tammikuuta kello 17.30–19 Vehkataipaleen koululla (Kanavakuja 7) kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa.

Tilaisuudessa alueen asukkailla ja maanomistajilla on mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaluonnokseen sekä esittää mielipiteensä ja keskustella ely-keskuksen, Taipalsaaren kunnan sekä suunnitelmaa laativan konsultin edustajien kanssa.

Tilaisuudessa on mahdollista jättää suunnitelmaratkaisuista myös kirjallinen kommentti ely-keskukselle.

Toijantien parannushankkeelle osoitettu rahoitusvaraus on enintään 1,1 miljoonaa euroa. Tiesuunnitelma valmistuu helmi-maaliskuussa 2017, jonka jälkeen tiesuunnitelma lähetetään maantielain mukaiselle nähtävillä olo- ja lausuntokierrokselle. Suunnittelu jatkuu osaltaan yksityiskohtaisen rakennussuunnitelman laadinnalla.

Hanke on mahdollista toteuttaa lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella vuoden 2018 loppuun mennessä. Kohde sisältyy Liikenneviraston korjausvelkaohjelmaan vuosille 2016–2018.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi