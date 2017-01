Ahti on suonut komeita vonkaleita Kuolimolla

SAVITAIPALE Kuolimon talviverkoista on löytynyt lyhyen ajan sisällä kaksi yli kymmenkiloista hauen roikaletta.

Savitaipalelainen Toni Nevalainen sai uudenvuoden aattona hauen, jonka pituus oli 113 senttimetriä ja ympärysmitta 54 senttimetriä.

– K-market Savitaipaleen vaaka antoi painoksi 10,280 kiloa, Supanahossa asuva Nevalainen kertoo.

Nevalaisen pyyntipaikka on Mustalahdenselällä. Vettä paikalla on aavistuksen yli kymmenen metriä. Käytetyn verkon silmäkoko on 65 millimetriä.

– Samoilta paikoilta sain myös toissa talvena suurhauen. Tähän hätään en virallista tulosta nyt löydä, mutta se painoi vähän yli 11 kiloa, Nevalainen muistaa.

Viime sunnuntaina Teemu Virtanen ja Timo Mikkola tarkastivat oman verkkonsa, johon oli uinut 10,08-kiloinen petokala. Pituutta sillä oli lähes yhtä paljon kuin miesten kairalla. Myös tämän saaliin paino varmistettiin kaupan vaa´alla.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi