TAIPALSAARI Kirkonkylän suljetun Siwan tilalle on tulossa M-ryhmän kauppa Taipalsaarella.

M-Itsenäiset kauppiaat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Pyrhönen vahvistaa Länsi-Saimaan Sanomille, että neuvottelut kauppiaan kanssa ovat parhaillaan käynnissä.

– Enemmän kerrottavaa meillä on varmaan helmikuun alussa, kun neuvottelut etenevät. Siihen mennessä on saatu asioita eteenpäin puolin ja toisin, Pyrhönen sanoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi